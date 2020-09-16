США ввели санкции против двух россиян за киберпреступления, связанные с криптовалютными операциями

16 сентября, 2020, 22:55

Американское Министерство финансов в координации с Минюстом и Госдепартаментом США объявило о введении санкций против двух граждан России за их преступную кибердеятельность, связанную с криптовалютнимы операциями

Об этом говорится в заявлениях правительственных ведомств США, обнародованных в среду, сообщает Укринформ.

"Американские граждане, а также бизнес-структуры стали жертвами этой злонамеренной кибердеятельности, что привело к общим убыткам минимум на 16,8 миллиона долларов", - отметил в этой связи государственный секретарь США.

Как уточняется на сайте Минфина США, в санкционный список попали житель Москвы Дмитрий Карасавиди и житель Воронежа Данил Потехин.

В правительстве США отмечают, что в дальнейшем будут привлекать к ответственности всех преступников, которые стремятся подорвать экономическую безопасность Соединенных Штатов.

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