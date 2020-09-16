Российский чемпион ради боя с Усиком готов подняться в супертяжелый вес

16 сентября, 2020, 14:22

Чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что ради боя с украинцем Александром Усиком готов подняться в хэвивейт

Об этом сообщает РБК-Спорт .

По словам чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Артур Бетербиев признался, что хочет еще раз выйти на ринг с бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинцем Александром Усиком, который сейчас выступает в хэвивейте.

"Когда он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, мне стало интересно сойтись с ним уже в профессионалах, хотя для меня это был риск, поскольку он тяжелее на 10 кг. Я высказывал желание подняться в его категорию ради поединка. Но их сторона не отреагировала на это. Бой с ним мне интересен ", - сказал Бетербиев.

Россиянин напомнил, что встречался с Усиком среди любителей.

"Мы боксировали с любительским правилам. Три раунда - очень мало. Другие перчатки. Все прочее. Интересно, как пройдет наш бой из 12 раундов в профессионалах. Хотя, повторюсь, для меня это большой риск. Усик неслабый парень, абсолютный чемпион. Мне интересно встретиться с лучшим ", - отметил Бетербиев.

Россиянин и украинец трижды встречались в любительском боксе. Одна победа на счету россиянина, два - в активе украинца.

Напомним, 15 сентября российский тяжеловес Мурат Гассиев заявил, что отказался от идеи боя-реванша против Александра Усика.

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