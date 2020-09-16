 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силРаненых под Шумами от растяжки с гранатой госпитализировали в реанимацию, - СМИ

Раненых под Шумами от растяжки с гранатой госпитализировали в реанимацию, - СМИ


фото: Харківський Військово-медичний клінічний центр Північного регіону
16 сентября двух раненых под н.п. Шумы военных вертолетом доставили в госпиталь в Харькове

Об этом сообщил начальник регионального отделения АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

По словам Саранцева, военных доставили около тринадцати часов 16 сентября в реанимационное отделение госпиталя в Харькове.

В самом госпитале отметили, что состояние раненых украинских защитников стабильное, а их жизни ничего не угрожает.

Читайте также: В зоне ООС один погибший и трое раненых военных, штаб заявляет - потери небоевые

"16 сентября аэромедицинской эвакуацией в военно-медицинский клинический центр Северного региона были доставлены двое военнослужащих ВСУ, которые 15.09.20 года в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения, состояние раненых стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать