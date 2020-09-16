Раненых под Шумами от растяжки с гранатой госпитализировали в реанимацию, - СМИ

16 сентября, 2020, 16:02

16 сентября двух раненых под н.п. Шумы военных вертолетом доставили в госпиталь в Харькове

Об этом сообщил начальник регионального отделения АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

По словам Саранцева, военных доставили около тринадцати часов 16 сентября в реанимационное отделение госпиталя в Харькове.

В самом госпитале отметили, что состояние раненых украинских защитников стабильное, а их жизни ничего не угрожает.

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"16 сентября аэромедицинской эвакуацией в военно-медицинский клинический центр Северного региона были доставлены двое военнослужащих ВСУ, которые 15.09.20 года в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения, состояние раненых стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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