Рада продлила мораторий на взыскание жилья по ипотеке в валюте

16 сентября, 2020, 11:23

Верховная Рада во втором чтении приняла закон о продлении моратория на взыскание имущества по ипотеке в валюте еще на шесть месяцев с учетом предложений президента

Закон №3640 поддержали 297 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке еще на шесть месяцев.

При этом президент предложил исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Таким образом, мораторий продлен на взыскание недвижимого имущества, которое используется как место постоянного жительства заемщика или поручителя, а также если оно является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя нет другого жилья.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом проект закона №3640 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по кредитам в валюте.

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