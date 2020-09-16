Рада предлагает разрешить Оператору ГТС покупать газ на торгах
Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекту закона, он предлагает разрешить Оператору ГТС закупку природного газа на торговых платформах.
В пояснительной записке к проекту закона сказано, что возможность закупки Оператором ГТС газа на торговой платформе (биржи) позволит обеспечить прозрачность процедуры, свободный доступ к информации и привлечения большого количества участников - субъектов рынка природного газа.
"Введение таких изменений будет способствовать повышению ликвидности, развития оптового рынка кокороткострокових стандартизированных продуктов при приобретении природного газа для балансировки системы, покрытие собственных производственно-технических нужд и технологических затрат", - говорится в документе.
Также отмечается, что принятие проекту закона позволит уменьшить расходы Оператора ГТС на балансировку и соответственно уменьшит стоимость этой услуги для других участников рынка природного газа.
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