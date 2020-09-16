Рада обратилась к Кабмину относительно бесперебойного водоснабжения для Донбасса

16 сентября, 2020, 15:01

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об обращении в Кабинет министров Украины о принятии мер по обеспечению населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением"

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За это решение проголосовали 312 нардепов.

"Постановление принято с целью ликвидации дефицита питьевого водоснабжения населению и обеспечение финансирования мероприятий по восстановлению объектов водохозяйственных систем Донецкой области", - говорится в сообщении.

Верховная Рада обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет госбюджета, а также способствовать привлечению инвестиций для реализации проектов капремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода КП "Компания" Вода Донбасса ".