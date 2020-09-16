Рада обратилась к Кабмину относительно бесперебойного водоснабжения для Донбасса
16 сентября, 2020, 15:01
Верховная Рада Украины приняла постановление "Об обращении в Кабинет министров Украины о принятии мер по обеспечению населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением"
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
За это решение проголосовали 312 нардепов.
"Постановление принято с целью ликвидации дефицита питьевого водоснабжения населению и обеспечение финансирования мероприятий по восстановлению объектов водохозяйственных систем Донецкой области", - говорится в сообщении.
Верховная Рада обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет госбюджета, а также способствовать привлечению инвестиций для реализации проектов капремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода КП "Компания" Вода Донбасса ".
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