"Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности": Представительство ЕС к годовщине убийства Гонгадзе
Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
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Как сообщалось, Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, который по заявлению Генпрокуратуры, принадлежит Гонгадзе.
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