"Нужно выполнить предварительные договоренности": представитель Путина о возможности нового Нормандского саммита
Об этом заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Как неоднократно говорил наш президент (Владимир Путин, - ред.), должна быть выполнена домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже. Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предварительные договоренности", - подчеркнул Песков.
Он заметил, что у всех представителей переговоров в "нормандском" формате есть желание продолжать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников лидеров стран "нормандской четверки".
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