"Нужно выполнить предварительные договоренности": представитель Путина о возможности нового Нормандского саммита

16 сентября, 2020, 19:12

Прессекретар президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры о новой встрече лидеров "нормандской четверки"

Об этом заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Как неоднократно говорил наш президент (Владимир Путин, - ред.), должна быть выполнена домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже. Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предварительные договоренности", - подчеркнул Песков.

Он заметил, что у всех представителей переговоров в "нормандском" формате есть желание продолжать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

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