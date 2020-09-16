"Минер", который сорвал более 100 судебных заседаний, будет сидеть в тюрьме 4,5 года

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что декабрь 2018 по март 2019 года в полицию поступило несколько ложных сообщений о "заминировании" помещение Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

Преступником оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде города Киева. Путем "заминировании" суда мужчина пытался оттянуть назначения ему наказания.

Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил окончательное наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы.