"Маленькая победа": Княжицкий об отклонении Радой законопроекта по русификации высшего образования

16 сентября, 2020, 13:54

Верховная Рада не приняла изменения в закон о высшем образовании по урегулированию образовательной деятельности для иностранных граждан и лиц без гражданства

Об этом написал народный депутат Николай Княжицкий в Facebook.

"Антиукраинский закон о русификации высшего образования в зале провален. Маленькая победа. Изучайте, как голосовали депутаты", - отметил он.

Нардеп также поблагодарил коллегу по фракции Олега Синютку за выступление в защиту украинского языка.

Закон предлагал внести такой абзац в закон о высшем образовании.