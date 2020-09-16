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Espreso.tvОбщество"Маленькая победа": Княжицкий об отклонении Радой законопроекта по русификации высшего образования

"Маленькая победа": Княжицкий об отклонении Радой законопроекта по русификации высшего образования

Верховная Рада не приняла изменения в закон о высшем образовании по урегулированию образовательной деятельности для иностранных граждан и лиц без гражданства

Об этом написал народный депутат Николай Княжицкий в Facebook.

"Антиукраинский закон о русификации высшего образования в зале провален. Маленькая победа. Изучайте, как голосовали депутаты", - отметил он.
 
Нардеп также поблагодарил коллегу по фракции Олега Синютку за выступление в защиту украинского языка.
 
Закон предлагал внести такой абзац в закон о высшем образовании.

"Для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и / или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка ".

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