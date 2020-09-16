 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" одолело АЗ в битве за плей-офф ЛЧ. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Динамо" одолело АЗ в битве за плей-офф ЛЧ. ФОТОРЕПОРТАЖ


фото: facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов победило на своем поле нидерландский АЗ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победу команде Мирчи Луческу принесли голы Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. "Динамо" выиграло у АЗ 2: 0 и вышло в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с бельгийским "Гентом".

Фото: facebook.com/fcdynamoua

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать