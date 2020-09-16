"Динамо" одолело АЗ в битве за плей-офф ЛЧ. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 сентября, 2020, 09:39

"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов победило на своем поле нидерландский АЗ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Победу команде Мирчи Луческу принесли голы Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. "Динамо" выиграло у АЗ 2: 0 и вышло в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с бельгийским "Гентом".

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb