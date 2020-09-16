"Динамо" одолело АЗ в битве за плей-офф ЛЧ. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 сентября, 2020, 09:39
"Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов победило на своем поле нидерландский АЗ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Победу команде Мирчи Луческу принесли голы Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. "Динамо" выиграло у АЗ 2: 0 и вышло в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с бельгийским "Гентом".
Фото: facebook.com/fcdynamoua
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "Динамо" одолело АЗ благодаря нейтрализации сильных сторон нидерландского клуба.
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