"Авраамський договор": Трамп вручил Нетаньяху ключ от Белого дома
Об этом сообщает New York Times .
Вручение ключа произошло во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.
"Это ключ к Белому дому и ко всей стране", - сообщил Трамп Нетаньяху.
В ответ премьер-министр Израиля сообщил, что у Трампа есть "ключ к сердцам народа Израиля". Президент США отметил, что этим ключом "является мир на Ближнем Востоке без крови на песке".
Напомним, 15 сентября в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.
Формально сделка получила название Авраамський договор.
В большинстве арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключением является Египет, установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.
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