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Espreso.tvОбщество"Авраамський договор": Трамп вручил Нетаньяху ключ от Белого дома

"Авраамський договор": Трамп вручил Нетаньяху ключ от Белого дома


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп вручил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху символический ключ от Белого дома

Об этом сообщает New York Times .

Вручение ключа произошло во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

"Это ключ к Белому дому и ко всей стране", - сообщил Трамп Нетаньяху.

В ответ премьер-министр Израиля сообщил, что у Трампа есть "ключ к сердцам народа Израиля". Президент США отметил, что этим ключом "является мир на Ближнем Востоке без крови на песке".

Напомним, 15 сентября в Белом доме состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Формально сделка получила название Авраамський договор.

В большинстве арабских и мусульманских стран нет дипломатических отношений с Израилем. Исключением является Египет, установил дипломатические отношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.

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