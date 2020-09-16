Протесты в Беларуси: открыто 43 производства за угрозы и оскорбления силовиков

16 сентября, 2020, 19:58

В Беларуси за время протестов с 9 августа по 14 сентября открыли 43 уголовных производств за угрозы и оскорбления в отношении сотрудников милиции

Об этом сообщает МВД страны.

"Авторами и источником угроз, оскорблений и клеветы в основном являются лица, имеющие криминальное прошлое, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению различных правонарушений", - говорится в сообщении.

МВД Беларуси заявляет, что в большинстве случаев посягательствам предшествует разглашение данных работников и их близких в интернете.

Силовики сообщили о 210 фактов угроз, оскорблений, повреждений и уничтожения имущества, распространения клеветы в отношении депутатов Палаты представителей, членов избиркомов, судей, сотрудников Следственного комитета, государственных органов и других учреждений.

К административной ответственности привлечены 36 граждан.

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