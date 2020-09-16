Президент Еврокомиссии: шансы на Brexit-соглашение тают с каждым днем

16 сентября, 2020, 15:50

По мнению президенткой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, вероятность заключения нового торгового соглашения между ЕС и Великобританией уменьшается с каждым днем

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновницы в среду, 16 сентября.

"Каждый день шансы на своевременное согласование торгового соглашения с Великобританией угасают", - заявила фон дер Ляен во время своего летнего выступления в Европарламенте.

Президент Еврокомиссии предупредила официальный Лондон, что осталось крайне мало времени для того, чтобы заключить договор: срок истекает в конце текущего года.

А также добавила, что подписанное и ратифицирована ранее соглашение о Brexit не может быть изменено или отменено в одностороннем порядке.

Палата общин парламента Великобритании 14 сентября предварительно одобрила противоречивый законопроект, который нарушает соглашение о выходе страны из Европейского Союза.

Этот законопроект вызвал жесткую критику Европейского Союза. В ЕС заявили, что он сорвет торговые переговоры и подтолкнет Соединенное Королевство к "жесткому" Brexit.

Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. К концу года она должна заключить договор о новых условиях торговли с Евросоюзом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb