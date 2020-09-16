Президент Еврокомиссии: шансы на Brexit-соглашение тают с каждым днем
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновницы в среду, 16 сентября.
"Каждый день шансы на своевременное согласование торгового соглашения с Великобританией угасают", - заявила фон дер Ляен во время своего летнего выступления в Европарламенте.
Президент Еврокомиссии предупредила официальный Лондон, что осталось крайне мало времени для того, чтобы заключить договор: срок истекает в конце текущего года.
А также добавила, что подписанное и ратифицирована ранее соглашение о Brexit не может быть изменено или отменено в одностороннем порядке.
Палата общин парламента Великобритании 14 сентября предварительно одобрила противоречивый законопроект, который нарушает соглашение о выходе страны из Европейского Союза.
Этот законопроект вызвал жесткую критику Европейского Союза. В ЕС заявили, что он сорвет торговые переговоры и подтолкнет Соединенное Королевство к "жесткому" Brexit.
Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. К концу года она должна заключить договор о новых условиях торговли с Евросоюзом.
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