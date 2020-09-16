Правительство закрыло пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью

16 сентября, 2020, 16:36

16 сентября правительство прекратило деятельность пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области на границе с Беларусью

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что сейчас на границе с Укаиной в Новых Яриловичах находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

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Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умань и призвал паломников уважать украинский закон.

Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси несмотря на ограничения въезда, пока продолжают находиться на границе между украинским и белорусским пунктами пропуска.

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