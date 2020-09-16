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Правительство изменило критерии для введения "красных" карантинных зон


фото: rfe
Кабинет министров изменил критерии установления "красного" уровня эпидопасности и изменил требования к "оранжевому"

Соответствующее решение правительство одобрило во время заседания 16 сентября.

"Проект акта предлагается внести изменения в постановление КМУ от 22.07 № 641 и предусмотреть: "красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссии по вопросам технологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, согласно изменениям к постановлению, "красный" уровень эпидопасности устанавливаться в случае:

- загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд;

- превышения среднего по стране показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

Также, согласно изменениям, противоэпидемические ограничения и их количество на территории региона с "красным" уровнем опасности будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и из перечня, определенного постановлением.

"Это может быть одномоментное закрытие всех заведений сферы или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", - отметил Степанов.

Кроме того, будет запрещено посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на территории административно-территориальных единиц региона, на которых установлен "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень эпидопасности в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% классов.

Полный запрет работы учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности принимается только общим решением государственной и региональных комиссий.

Кроме того, в регионах, где установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, на входе в места проведения мероприятий или на входе в заведения должны быть размещены информационные материалы, в которых указана площадь заведения и максимально возможное количество посетителей.

На "оранжевом" уровне также снимается норма о запрете перевозки общественным транспортом с не более 50% заполненности посадочных мест. В учреждениях культуры разрешается заполненность залов на 50%.

"Все эти решения предложены МЗ, исходя из общения с мэрами городов, областных центров. Для нас важно, чтобы меры все выполнялись, и чтобы мы остановили распространение COVID-19. Поэтому, обсудив, за что они готовы брать ответственность, контролировать противоэпидемические мероприятия, мы вышли на такой формат", - подчеркнул Степанов.

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