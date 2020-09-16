Правительство согласовало отставку Прокопенко с должности председателя Черниговской ОГА
16 сентября, 2020, 16:32
Кабинет министров согласовал увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности
Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан в Telegram.
По его словам, увольнение происходит по соглашению сторон.
Заметим, 12 сентября Прокопенко заявил о своей отставке. Тогда причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Прокопенко считает, что председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона.
Правительство утвердило соответствующий указ президента на своем заседании в среду 16 сентября.
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