Правительство согласовало отставку Прокопенко с должности председателя Черниговской ОГА

16 сентября, 2020, 16:32

Кабинет министров согласовал увольнение председателя Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан в Telegram.

По его словам, увольнение происходит по соглашению сторон.

Заметим, 12 сентября Прокопенко заявил о своей отставке. Тогда причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Прокопенко считает, что председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона.

Правительство утвердило соответствующий указ президента на своем заседании в среду 16 сентября.

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