Правительство сняло карантинное ограничение зарплат чиновникам государственных банков
16 сентября, 2020, 16:01
Кабинет министров отменил введенное на время карантина ограничения заработных плат членам правления государственных банков
Соответствующий проект постановления с доработкой в однодневный срок Кабмин принял на заседании, передает Еспресо.TV.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, постановление регулирует вопросы выплаты заработной платы членам правления ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.
Он отметил, что существующее сегодня ограничение месячных выплат вознаграждения и заработной платы членов правления органов управления банков на время карантина создает для них значительный операционный и стратегический риск.
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