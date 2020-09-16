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Espreso.tvЭкономикаПравительство сняло карантинное ограничение зарплат чиновникам государственных банков

Правительство сняло карантинное ограничение зарплат чиновникам государственных банков


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров отменил введенное на время карантина ограничения заработных плат членам правления государственных банков

Соответствующий проект постановления с доработкой в однодневный срок Кабмин принял на заседании, передает Еспресо.TV.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, постановление регулирует вопросы выплаты заработной платы членам правления ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Он отметил, что существующее сегодня ограничение месячных выплат вознаграждения и заработной платы членов правления органов управления банков на время карантина создает для них значительный операционный и стратегический риск.

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