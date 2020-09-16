Правительство предложило завершить мораторий на проверки бизнеса

16 сентября, 2020, 12:01

Соответствующее предложение Кабинет министров предложил в проект бюджета на 2021 год

Об этом говорится в пояснительной записке к изменениям в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в бюджет в 2021 году, передает " РБК-Украина ".

В Кабмине предложение отменить мораторий на проверки бизнеса объяснили тем, что он "препятствует сбору налогов".

В документе говорится о том, что из-за действия моратория за период его действия (с 18 марта 2020 года) значительная часть субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными.

Кроме того, в налоговые органы поступают жалобы граждан по вопросам нарушений порядка проведения расчетов, лицензирование и неоформление трудовых отношений в различных сферах деятельности, однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких субъектов хозяйствования.

"С целью недопущения потерь доходов бюджета и с целью обеспечения надлежащего выполнения налоговыми органами контролирующей функции, предлагается завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок", - говорится в пояснительной записке правительства.

Мораторий на проверки бизнеса законопроектом планируется завершить с даты вступления в силу закона о бюджете на 2021, то есть с 1 января.

Напомним, 14 сентября на заседании Согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков предположил, что проект бюджета на 2021 начнут рассматривать в пятницу, 18 сентября

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