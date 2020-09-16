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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило строительство "Дома музыки" в Киеве до конца 2023 года

Правительство одобрило строительство "Дома музыки" в Киеве до конца 2023 года

Кабинет Министров Украины одобрил строительство в Киеве "Доме музыки" до конца 2023

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Кабинет Министров принял распоряжение "Некоторые вопросы реализации указа президента Украины № 329/2020 от 18 августа 2020 года "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма". Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве "Дома музыки" и переместить в него государственное предприятие "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Министерству культуры также поручено обеспечить передачу в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-Католической Церкви в г. Киеве" здание костела Святого Николая (ул. Большая Васильковская, 75).

До момента переезда в новый "Дом музыки" ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" пользоваться костелом совместно с религиозной общиной. Процесс работы ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" в этот период не изменится - репетиционный процесс и концертная деятельность будет происходить по расписанию.

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