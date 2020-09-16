Повышение минимальной зарплаты до 6500 грн вынудит бизнес уйти в тень, - Клименко

16 сентября, 2020, 17:17

Анонсированное повышение минимальной заработной платы в следующем году до 6000 грн, а затем до 6500 грн нецелесообразно и будет побуждать бизнес уйти в тень

Об этом заявила народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко в комментарии журналистам, передает телеканал Еспресо.



"У всех людей, а особенно в ФЛП II и III группы увеличатся налоги из-за повышения минималки. Также вы понимаете, экономика фактически падает, ну, она уменьшается, сужается, но она пойдет вниз, если вы увеличиваете минимальную заработную плату - это большая нагрузка на работодателей. И работодатели будут идти в тень - как один вариант, второй вариант - они просто будут переводить людей на полставки, на какие-то другие формы оплаты... Дело в том, что денег больше у работодателей тоже не становится", - отметила народный депутат.



Госпожа Клименко также добавила, что в случае, если бы работодатели имели больше денег, тогда было бы целесообразным повышение минимальной зарплаты до 6500 грн.



"Да это (повышение минималки, - ред) фактически увеличит в среднем, мы посчитали, это увеличит налоги на одного гражданина на 350 грн. То есть и это неправильно. Наоборот, должны быть стимулы, а не фискализация", - уточнила Юлия Клименко.



Народный депутат от "Голоса" отметила, что во время экономического кризиса государство должно играть стимулирующую роль - брать на себя то, что не может бизнес.



"К сожалению, государство этого не делает. Оно просто забирает из всех возможных источников, в соответствии с этим бюджетом, у людей деньги. То ли это через ФЛП, то ли через фонд заработной платы у работодателя - это не важно. Если у вас зарплата реальная 5 тыс. грн где-то в регионах, то 6,5 тыс. платить не будут, это невозможно просто. То есть это или тень, или какие-то полставки, на которые будут заставлять людей идти. Или в отпуск за свой счет", - добавила Юлия Клименко.

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