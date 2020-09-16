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Espreso.tvЭкономикаПокупать алкоголь, заселяться в отеле, получать почту: правительство расширило возможности использования цифрового паспорта

Покупать алкоголь, заселяться в отеле, получать почту: правительство расширило возможности использования цифрового паспорта

Кабинет министров принял постановление, расширяющее возможности использования цифрового паспорта

Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к документу, отныне с помощью электронного паспорта и цифрового загранпаспорта можно предоставлять почтовые услуги, проводить банковские операции, подтверждать возраст для покупки алкоголя и табака. Также по цифровому паспорту могут быть предоставлены медицинские услуги, подтверждения личности при заселении в гостиницы, получения административных услуг, а также возврата уплаченных за товар денежных средств.

В пояснительной записке также говорится, что пока речь идет об экспериментальном проекте.

Отмечается, что его реализация позволит ускорить обслуживание пользователей.

  • Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.

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