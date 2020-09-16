Покупать алкоголь, заселяться в отеле, получать почту: правительство расширило возможности использования цифрового паспорта
Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к документу, отныне с помощью электронного паспорта и цифрового загранпаспорта можно предоставлять почтовые услуги, проводить банковские операции, подтверждать возраст для покупки алкоголя и табака. Также по цифровому паспорту могут быть предоставлены медицинские услуги, подтверждения личности при заселении в гостиницы, получения административных услуг, а также возврата уплаченных за товар денежных средств.
В пояснительной записке также говорится, что пока речь идет об экспериментальном проекте.
Отмечается, что его реализация позволит ускорить обслуживание пользователей.
- Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.
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