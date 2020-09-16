 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПодпольный колл центр на 54 оператора: в Запорожье СБУ разоблачила банковских мошенников

Подпольный колл центр на 54 оператора: в Запорожье СБУ разоблачила банковских мошенников


фото: СБУ
В СБУ рассказали, что трое жителей Мелитополя организовали колл-центр на 54 оператора, который выманивал у клиентов данные банковских карточек и воровал деньги

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В Запорожье сотрудники СБУ блокировали деятельность колл центра, который похищал средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя.

В центре города задержанные оборудовали подпольный колл-центр, где "работали" 54 оператора.

"Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-коде, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета", - рассказали в службе безопасности.

Отмечается, что для связи с клиентами банков из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно сумму более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тыс. грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать