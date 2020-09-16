Подпольный колл центр на 54 оператора: в Запорожье СБУ разоблачила банковских мошенников

16 сентября, 2020, 18:54

В СБУ рассказали, что трое жителей Мелитополя организовали колл-центр на 54 оператора, который выманивал у клиентов данные банковских карточек и воровал деньги

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В Запорожье сотрудники СБУ блокировали деятельность колл центра, который похищал средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя.

В центре города задержанные оборудовали подпольный колл-центр, где "работали" 54 оператора.

"Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-коде, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета", - рассказали в службе безопасности.

Отмечается, что для связи с клиентами банков из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно сумму более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тыс. грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

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