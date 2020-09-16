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Espreso.tvОбществоПо примеру Николая: внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ

По примеру Николая: внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ


фото: reform.by
Внучки президента Беларуси Александра Лукашенко Анастасия и Дарья забрали документы из Лицея Белорусского государственного университета

Об этом рассказал со ссылкой на свои источники оппозиционный портал TUT.BY.

Как сообщается, позже эту информацию подтвердила и одна из девушек.

"О причинах она решила не рассказывать, как и о том, где она и сестра теперь учиться. Нам известно, что из Лицея девушки ушли в сентябре - по информации от учеников, сестры Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия - а потом забрали документы ", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее это учебное заведение покинул младший сын белорусского президена Николай Лукашенко, который поступил в мае к классу биологического профиля.

Это произошло на фоне массовых протестов против режима его отца, к которым присоединились также преподаватели и студенты БГУ.

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