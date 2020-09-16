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Espreso.tvЭкономикаПарламент назначил экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ

Парламент назначил экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ


фото: 112.ua
Верховная Рада поддержала назначение Василия Горбаля членом Совета Национального банка Украины

Проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" поддержали 249 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

"Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича", - говорится в документе.

Кроме того, этим постановлением Верховная Рада уволила с должности члена Совета НБУ Веру Рычаковскую в связи с истечением срока его полномочий.

Отметим, Горбаль - ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.

  • Напомним, 9 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил кандидатуру экс-члена Партии регионов Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины.

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