Парламент назначил экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ
16 сентября, 2020, 12:07
Верховная Рада поддержала назначение Василия Горбаля членом Совета Национального банка Украины
Проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" поддержали 249 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
"Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича", - говорится в документе.
Кроме того, этим постановлением Верховная Рада уволила с должности члена Совета НБУ Веру Рычаковскую в связи с истечением срока его полномочий.
Отметим, Горбаль - ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.
- Напомним, 9 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил кандидатуру экс-члена Партии регионов Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины.
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