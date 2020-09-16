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Espreso.tvОбществоОПГ призывает власти Беларуси не распространять ложных заявлений для хасидов и "не создавать напряжение" на границе

ОПГ призывает власти Беларуси не распространять ложных заявлений для хасидов и "не создавать напряжение" на границе


фото: Breslev live
Скопление около 2000 хасидов на границе Украины с Беларусью спровоцировано ложными заявлениями из соседней страны

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи. Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения , что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош га-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению , невозможно ", - говорится в заявлении ОПГ.

Украина призвала белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыт для иностранцев.

"Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, по крайней мере формально существует также и в Беларуси ", - говорится в заявлении ОПГ.

В Офисе президента заявили, что каждое государство во время пандемии должно проводить "прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах".

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