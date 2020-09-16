Официальный курс: доллар и евро дальше дорожают

16 сентября, 2020, 09:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 16 сентября 2020 года на отметке 28,05 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 15 сентября курс составлял 28 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 16 сентября установлен на уровне 33,34 грн / евро. По состоянию на 15 сентября курс составлял 33,25 грн / евро.

На наличном рынке 16 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,07, продают - по 28,15 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,04 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,12-29,70 грн / $.

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