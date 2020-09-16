ОБСЕ обнаружила танки, "Грады" и гаубицы оккупантов вне мест хранения, - штаб ООС
Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ от 15 сентября.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 15 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал нарушение со стороны российско-оккупационных войск на неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.
В Донецкой области за пределами выделенных мест хранения, под селом Новоселовка, беспилотник миссии обнаружил 7 танков (предположительно 5 единиц Т-72, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).
"Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровке зафиксировано три самоходных гаубицы (2С1" Гвоздика ", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А" Лягушка ", 122 мм).
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня", - отмечают в штабе ООС.
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