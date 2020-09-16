Никакой газопровод не изменит поведение России, - президент Еврокомиссии

16 сентября, 2020, 15:57

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не думает, что строительство газопровода "Северный поток-2" способно изменить поведение России и улучшить отношения между ЕС и Москвой

Об этом в среду, 16 августа, в Брюсселе во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает мультимедийный портал ЕС.

"Для тех, кто выступает за более тесные связи с Россией, я говорю, что отравление Алексея Навального современным химическим веществом не было единичным случаем. Мы уже видели этот стиль поведения в Грузии и Украине, в Сирии и в Солсбери, - а также вмешательства в выборы по всему миру. Это поведение не меняется, - и ни один трубопровод не сможет этого изменить", - подчеркнула Президент Еврокомиссии.

Напомним, что "Северный поток-2" не строится с декабря 2019 года из-за американских санкций. В Газпроме заявляли, что построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной. В июле Датское энергетическое агентство (DEA) позволило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования.

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