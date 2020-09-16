Novus покупает украинскую сеть супермаркетов Billa: соглашение на финальном этапе

16 сентября, 2020, 17:12

Единственный участник компании "Новус Украина" Consul Trade House UAB покупает 100% доли в уставном капитале украинской сети супермаркетов "Билла Украина"

Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Согласно сообщению, компания Consul Trade House UAB, которая является единственным участником сети супермаркетов "Новус Украина" и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украина.

"Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса. О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов.

Отметим, австрийская сеть Billa, входящая в Rewe Group насчитывает 35 магазинов в Киеве, Киевской области и Житомире. Сеть стала первым международным ритейлером, вышедшим на украинский рынок в начале 2000-х годов. В 2014 году количество объектов сети достигло 39 в шестнадцати городах Украины. В 2017 году компания решила уйти из регионов, сосредоточившись на развитии в Киеве и Киевской области.

Сеть супермаркетов Novus представлена на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие секторы Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville i EVT. Сейчас сеть Novus объединяет в Украине 46 супермаркетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb