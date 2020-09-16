НБУ планирует внедрить дистанционную инспекцию банков

16 сентября, 2020, 11:51

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционные инспекционные проверки в банках

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, с внедрением дистанционного подхода инспекционная проверка банков будет происходить преимущественно удаленно, а коммуникация с банком будет максимально дистанционной. Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени только для решения тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк продолжает пересматривать подходы в регуляторной сфере в направлении дистанцированности.

"Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", - цитирует пресс-служба слова Рожковой.

В пресс-службе добавили, что НБУ сможет начать дистанционный подход сразу после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb