НБУ планирует внедрить дистанционную инспекцию банков
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, с внедрением дистанционного подхода инспекционная проверка банков будет происходить преимущественно удаленно, а коммуникация с банком будет максимально дистанционной. Инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени только для решения тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.
По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк продолжает пересматривать подходы в регуляторной сфере в направлении дистанцированности.
"Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", - цитирует пресс-служба слова Рожковой.
В пресс-службе добавили, что НБУ сможет начать дистанционный подход сразу после восстановления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями.
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