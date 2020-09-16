Назначение Шкарлета: образовательный комитет Рады поддержал законопроект о запрете плагиаторам занимать должности министров, - нардеп

16 сентября, 2020, 18:38

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Инна Совсун.

"Сегодня образовательный комитет поддержал мой законопроект, которым я предлагаю запретить занимать должности руководителей учебных заведений и министров плагиаторам", - отметила Совсун.

По ее словам, теперь соответствующее решение за Верховной Радой.

"Почему это важно? Плагиатор - это не просто человек, который не в состоянии выполнить требования образовательной программы и соблюдать правила научного исследования. Плагиат - признак искаженного нравственного компаса, отсутствия этических принципов, которые являются ключевыми для людей, которые собираются управлять страной, а также тех, кто в учреждениях образования должен соответствовать, среди прочего, за борьбу с нарушениями академической доброчестности", - отметила нардеп.

25 июня нардепка от фракции "Голос" Инна Совсун, реагируя на назначение и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых обнаружили плагиат.

Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата .

Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.

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