На строительство и ремонт жилья для переселенцев: Украина планирует привлечь 22,1 млн евро у немецкого правительства
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинТОТ).
Согласно сообщению, Международная организация по миграции (МОМ) построит и отремонтирует жилье для более полутысячи семей, оставшихся без крова в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины. Более 80% тех, кто получит жилье - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а 20% - это местные жители городов Краматорск и Северодонецк. Профинансирует работы правительство Германии через банк развития KfW.
"Проект продлится пять лет, а его общий бюджет - 22,1 млн евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекту предполагается строительство 500 квартир и дополнительно приобретение 60 квартир, предоставляемых ВПО и местным жителям в аренду за умеренную плату с последующим правом выкупа.
В Пресс-служба отметили, что реализация проекту рассчитана до 2025 года и должен обеспечить жильем около 1,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.
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