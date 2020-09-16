На строительство и ремонт жилья для переселенцев: Украина планирует привлечь 22,1 млн евро у немецкого правительства

16 сентября, 2020, 10:53

Украина планирует привлечь у немецкого правительства 22,1 млн евро на пять лет на строительство и ремонт жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местным жителям городов Краматорск и Северодонецк, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинТОТ).

Согласно сообщению, Международная организация по миграции (МОМ) построит и отремонтирует жилье для более полутысячи семей, оставшихся без крова в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины. Более 80% тех, кто получит жилье - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а 20% - это местные жители городов Краматорск и Северодонецк. Профинансирует работы правительство Германии через банк развития KfW.

"Проект продлится пять лет, а его общий бюджет - 22,1 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекту предполагается строительство 500 квартир и дополнительно приобретение 60 квартир, предоставляемых ВПО и местным жителям в аренду за умеренную плату с последующим правом выкупа.

В Пресс-служба отметили, что реализация проекту рассчитана до 2025 года и должен обеспечить жильем около 1,5 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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