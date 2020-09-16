 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Николаевщине уволили начальника пожарной части за расклеивание агиток "Слуги народа", - ОПОРА

На Николаевщине уволили начальника пожарной части за расклеивание агиток "Слуги народа", - ОПОРА


фото: НикВести
В ГСЧС заявили, что уволили начальника пожарной части № 17 которого задействовали в размещении агитационных материалов партии "Слуга народа"

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .

20 августа журналисты николаевского издания "НикВести" обнародовали, как пожарные 17-й государственной пожарно-спасательной части в поселке Казанка расклеивали политическую рекламу в пользу политической партии "Слуга народа".

Читайте также: "Имеют признаки злоупотребления админресурсом": КИУ заявил, что Зеленский использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа"

"21 августа ОПОРА направила обращение в Главное управление ГСЧС в Николаевской области по проверке данных фактов и даче им правовой оценки. 25 августа ОПОРА получила ответ на свое обращение от вр.и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николая Панасенко. Он сообщил, что назначено служебное расследование с целью полного выяснения причин и обстоятельств этого случая и пообещал дополнительно проинформировать об итогах расследования", - отметили в ОПОРЕ.

Читайте также: "Строительство мостов не относится к компетенции президента", - Комитет избирателей повторно обвинил Зеленского в агитации в пользу "Слуги народа"

16 сентября Гражданская сеть ОПОРА получила письмо от заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Александра Озерного, в котором сообщается, что за нарушение требований Кодекса гражданской защиты начальник 17-й государственной пожарно-спасательной части привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать