На Николаевщине уволили начальника пожарной части за расклеивание агиток "Слуги народа", - ОПОРА
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .
20 августа журналисты николаевского издания "НикВести" обнародовали, как пожарные 17-й государственной пожарно-спасательной части в поселке Казанка расклеивали политическую рекламу в пользу политической партии "Слуга народа".
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"21 августа ОПОРА направила обращение в Главное управление ГСЧС в Николаевской области по проверке данных фактов и даче им правовой оценки. 25 августа ОПОРА получила ответ на свое обращение от вр.и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николая Панасенко. Он сообщил, что назначено служебное расследование с целью полного выяснения причин и обстоятельств этого случая и пообещал дополнительно проинформировать об итогах расследования", - отметили в ОПОРЕ.
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16 сентября Гражданская сеть ОПОРА получила письмо от заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Александра Озерного, в котором сообщается, что за нарушение требований Кодекса гражданской защиты начальник 17-й государственной пожарно-спасательной части привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от занимаемой должности.
- Напомним, 21 августа Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Николаевщину.
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