На Филиппинах разбился вертолет ВВС: четверо погибших

16 сентября, 2020, 20:34

В городе Лантаван на юге Филиппин произошло крушение вертолета военно-воздушных сил. В результате аварии погибли четверо военных

Об этом сообщает ABS-CBN News.

Вертолет поисково-спасательной группы ВВС Филиппин с бортовым номером 202 потерпел крушение в городе Лантаван около 13:00 по местному времени.

По предварительной информации, причиной аварии стала непогода.

В администрации Лантавана заметили, что на момент инцидента в городе шел сильный ливень и фиксировались резкие порывы ветра.

Отмечается, что тела четырех военных обнаружили на месте катастрофы.

По информации филиппинской газеты Manila Bulletin, среди погибших - женщина, пилотесса вертолета.

В правительстве сообщили, что воздушное судно следовало из Джоло в Замбоанга для эвакуации гражданского персонала.

Сейчас на месте катастрофы работают следователи, которые должны установить обстоятельства аварии.

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