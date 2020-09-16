На Филиппинах разбился вертолет ВВС: четверо погибших
Об этом сообщает ABS-CBN News.
Вертолет поисково-спасательной группы ВВС Филиппин с бортовым номером 202 потерпел крушение в городе Лантаван около 13:00 по местному времени.
По предварительной информации, причиной аварии стала непогода.
В администрации Лантавана заметили, что на момент инцидента в городе шел сильный ливень и фиксировались резкие порывы ветра.
Отмечается, что тела четырех военных обнаружили на месте катастрофы.
По информации филиппинской газеты Manila Bulletin, среди погибших - женщина, пилотесса вертолета.
В правительстве сообщили, что воздушное судно следовало из Джоло в Замбоанга для эвакуации гражданского персонала.
Сейчас на месте катастрофы работают следователи, которые должны установить обстоятельства аварии.
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