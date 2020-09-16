Минкульт обратится к Apple и Google с требованием удалить приложение "ВКонтакте" из списка загрузок для украинцев

16 сентября, 2020, 18:00

Министерство культуры и информационной политики готовит обращение к компаниям Apple и Google для продолжения блокирования для украинцев приложения российской соцсети "ВКонтакте", которая нашла техническую возможность обходить установленное ранее блокирование

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Недавно в СМИ появились сообщения, что обновленная прокси мобильного приложения "ВКонтакте" позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины. Учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, МКИП сразу взяло в работу эту информацию и совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимает соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что, среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другим) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

МКИП обращает внимание, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины.

"Сейчас - это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как "ВКонтакте". Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается - в то время, когда "ВКонтакте" работает над своим "присутствием" в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают, чтобы предотвратить это", - добавили в министерстве.

Напомним, 15 мая 2017 указом президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым запрещалась работа российских соцсетей, электронных почт и сервисов в государстве. 14 мая 2020 года Указом президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продлены.

Недавно российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировки.

В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что работают над блокировкой мобильного приложения ВК на территории Украины.

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