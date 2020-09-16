Минцифры планирует запустить национальный проект по ликвидации излишних справок для получения услуг
16 сентября, 2020, 10:22
Вице-премьер-министр цифровой трансформации намерен запустить отдельный национальный проект по массовой ликвидации ненужных документов для получения услуг
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.
"Думаю запустить отдельный нацпроекта с массовой ликвидации ненужных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, часто сильнее влияет на чиновников, чем закон", - написал Федоров.
Такие документы председатель Минцифры назвал "рудиментами" и заявил, что их необходимо максимально искоренять.
- Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти