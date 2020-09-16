Минцифры планирует запустить национальный проект по ликвидации излишних справок для получения услуг

16 сентября, 2020, 10:22

Вице-премьер-министр цифровой трансформации намерен запустить отдельный национальный проект по массовой ликвидации ненужных документов для получения услуг

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

"Думаю запустить отдельный нацпроекта с массовой ликвидации ненужных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, часто сильнее влияет на чиновников, чем закон", - написал Федоров.

Такие документы председатель Минцифры назвал "рудиментами" и заявил, что их необходимо максимально искоренять.

Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.

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