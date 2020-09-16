Мост Патона планируют отреставрировать до 2026 года, - КГГА

16 сентября, 2020, 17:27

Власти Киева намерены отреставрировать одну из крупнейших транспортных артерий столицы - мост Патона через Днепр. Реставрацию планируют завершить до 2026 года

Об этом говорится в распоряжении мэра Виталия Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Осуществить до 31 декабря 2025 года реставрацию с приспособлением моста имени Е. О. Патона через Днепр", - говорится в распоряжении.

Так, согласно документу, заказчиком работ определено КП "Киевавтодор". Средства на ремонт моста выделят из городского бюджета.

На период выполнения работ, согласно распоряжению, планируют разработать схему организации дорожного движения.

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