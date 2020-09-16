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Espreso.tvОбществоМеркель пользуется наибольшим доверием среди жителей развитых стран, Путин обогнал Трампа, - исследование

Меркель пользуется наибольшим доверием среди жителей развитых стран, Путин обогнал Трампа, - исследование

Канцлер Германии Ангела Меркель пользуется наибольшим доверием у жителей 13 развитых стран

Об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center, передает DW .

76% респондентов доверяют решениям, которые принимает Меркель в международной политике. 19% заявили, что доверия к Меркель не испытывают.

На втором месте президент Франции Эмманюэль Макрона (64 и 32 процента соответственно). Президенту РФ Владимир Путин доверяют 23 процента опрошенных, при этом 73 высказались отрицательно. Хуже всего дела обстоят у американского лидера Дональда Трампа. Ему верят только 16 процентов, не доверяют значительные - 83.

В подборку опроса вошли развитые страны - Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, а также государства Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия).

Исследование проводилось в период с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие 13 273 респондента.

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