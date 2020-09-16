Меркель пользуется наибольшим доверием среди жителей развитых стран, Путин обогнал Трампа, - исследование
Об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center, передает DW .
76% респондентов доверяют решениям, которые принимает Меркель в международной политике. 19% заявили, что доверия к Меркель не испытывают.
На втором месте президент Франции Эмманюэль Макрона (64 и 32 процента соответственно). Президенту РФ Владимир Путин доверяют 23 процента опрошенных, при этом 73 высказались отрицательно. Хуже всего дела обстоят у американского лидера Дональда Трампа. Ему верят только 16 процентов, не доверяют значительные - 83.
В подборку опроса вошли развитые страны - Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, а также государства Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия).
Исследование проводилось в период с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие 13 273 респондента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти