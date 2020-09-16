Львов попрощался с участником боевых действий УПА Василием Романивым

16 сентября, 2020, 09:46

Василий Романив - член Львовского краевого Братства ветеранов национально-освободительной борьбы, участник боевых действий УПА. Похоронили его на Лычаковское кладбище

Об этом сообщила пресс-служба ЛГС, передает "Еспресо.Захид" .

Так, в часовне Иоанна Крестителя на ул. Пекарской, 52 состоялось прощание и Чин похорон. Похоронили Василия Романова на поле 86А - так называемой Стене памяти воинов УПА (Марсово поле).

"Еще в мае мы здесь собирались вместе и провожали в последний путь Олеся Гуменюка. Никто тогда не думал, что его верный собрат так быстро отойдет к нему, на небе. Это большая потеря для семьи, для его друзей, единомышленников, и это очень большая потеря для общества ... мы все думали, что XX век перевернули страницу трагедий. Но так не было. Сегодня есть сочетание поколений, мы должны с почестями провожать каждого нашего Героя, потому что это история нашего государства. И как мы будем прощаться с нашими Героями , как мы будем их уважать, так и дети будут уважать нас. Я благодарю всех, кто сегодня пришел сюда провести нашего Героя в последний путь. Спасибо нашим военным, которые сегодня здесь, вместе с нами, провели этот прекрасный церемониал ", - сказал в прощальном слове мэр Львова Андрей Садовый .

Василий Романов родился 22 марта 1931 в с. Стратин Станиславовского воеводства (теперь Рогатинский район Ивано-Франковской области). В 1930-х гг. Учился в польской школе, 1939-1941 гг. - в советской школе, 1941-1944 гг - в семиклассная средней школе. Весной 1944 года вступил в Юношества ОУН, стал связным под псевдонимом «Слава». В течение 1947 учился в восьмом классе средней школы с. Пуков, с 1948 года - в девятом классе в с. Болотня Перемышлянского района. В то же время исполнял обязанности помощника станичного Рогатинского района Ивано-Франковской области. По заданию Провода ОУН в 1949-1950 гг. Получил образование в торгово-кооперативной школе г.. Станислав (ныне г.. Ивано-Франковск). В 1951-1956 гг. Учился в лесотехнический институт. В 1956-1960 гг. Проходил практику в Туркменской ССР (ныне Туркменистан). 1968 вернулся во Львов. Преподавал в Львовском пожарно-техническом училище, затем - в профессионально-техническом железнодорожном училище. Жил во Львове.