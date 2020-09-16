Лукашенко попросил у Путина о "определенные типы оружия"

16 сентября, 2020, 17:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил у РФ "некоторые типы вооружений"

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не слабые", - сказал он, передает БелТА .

Лукашенко добавил, что власти Беларуси "в состоянии удерживать ситуацию" не только в стране, но и по периметру границ.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков мысли. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашей общей Родины - от Бреста до Владивостока", - добавил Лукашенко.

Шойгу, в свою очередь, заявил, что в октябре Беларусь и Россия проведут следующие совместные учения.

14 сентября в Беларуси стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство", которые должны продлиться до 25 сентября.

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