Лукашенко назвал Украину "американским сателлитом" и "форпостом политических провокаций"
Об этом сообщает государственное издание Беларуси "БЕЛТА", передает Украинская правда.
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина. Каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия - с давних времен как ресурсный хаб, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а потом - как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, пораженная темой БелАЭС - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, и в других), вопреки духу наших отношений стала форпостом политических провокаций", - сказал Лукашенко.
По его словам, в течение последних десяти лет белорусские власти готовилась к происходящему сегодня.
Он заявил, что "четко видит" субъектов этого процесса и считает, что "тактика организаторов протестов в Беларуси строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".
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