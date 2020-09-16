 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко назвал Украину "американским сателлитом" и "форпостом политических провокаций"

Лукашенко назвал Украину "американским сателлитом" и "форпостом политических провокаций"


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", которые нацелены против Беларуси

Об этом сообщает государственное издание Беларуси "БЕЛТА", передает Украинская правда.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина. Каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия - с давних времен как ресурсный хаб, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а потом - как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, пораженная темой БелАЭС - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, и в других), вопреки духу наших отношений стала форпостом политических провокаций", - сказал Лукашенко.

По его словам, в течение последних десяти лет белорусские власти готовилась к происходящему сегодня.

Он заявил, что "четко видит" субъектов этого процесса и считает, что "тактика организаторов протестов в Беларуси строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать