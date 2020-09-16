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Espreso.tvСпортЛопес пообещал выбросить Ломаченко с легкого веса

Лопес пообещал выбросить Ломаченко с легкого веса


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что украинцу Василию Ломаченко не место в легком весе

Об этом он заявил в интервью BT Sport Boxing.

По словам Лопеса, легкий вес не место для Ломаченко, поэтому он сделает все, чтобы вернуть соперника в полулегком дивизиона.

"Если у меня будет возможность остановить Ломаченко, то я ее использую. Если я поражу Ломаченко, то завершу бой. Я моложе, сильнее, быстрее и голоден. Ломаченко - опытный, его включают в рейтинг pound-for-pound, однако легкий вес - это место не для него. Ему лучше выступать в полулегком или втором полулегком весе ", - сказал Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ломаченко до перехода в легкий вес был чемпионом мира в полулегком (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59 кг).

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