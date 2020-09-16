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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Киевщине на дистанционное обучение перевели более 11 тыс. учащихся

Коронавирус: на Киевщине на дистанционное обучение перевели более 11 тыс. учащихся


фото: day.kyiv.ua
В Киевской области полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 11 140 учащихся

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов, сообщает Укринформ.

"Учебные заведения, в которых обнаруживаем больных, переводим на удаленное обучение полностью или отдельными классами, в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезни среди педагогов и учащихся. В связи с чем на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2 945 учеников", - отметил он.

Кроме того, в области на карантин закрыты 11 детских садов из 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.

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