Коронавирус: на Киевщине на дистанционное обучение перевели более 11 тыс. учащихся
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов, сообщает Укринформ.
"Учебные заведения, в которых обнаруживаем больных, переводим на удаленное обучение полностью или отдельными классами, в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезни среди педагогов и учащихся. В связи с чем на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2 945 учеников", - отметил он.
Кроме того, в области на карантин закрыты 11 детских садов из 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти