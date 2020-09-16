Количество зараженных коронавирусом в Индии превысило 5 млн
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За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 90 123 новых случая инфицирования, в результате чего общее количество зараженных коронавируса достигла 5020359 человек. Это примерно 0,35% от 1,4-миллиардного населения.
За сутки от осложнений, вызванных коронавируса, умерли 1290 человек. Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировано 82 066 летальных случаев. По данным Министерства здравоохранения Индии, от COVID-19 умерли 155 медицинских работников, в том числе 46 врачей.
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Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели число смертей в Индии может резко увеличиться из-за ослабления карантина.
Число инфицированных коронавируса в Индии приближается к показателю США, где зарегистрировано наибольшее число случаев COVID-19 - более 6,7 млн. Ожидается, что в течение нескольких недель Индия сместит США с первого места.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 29700000, умерли 935 000 человек. 20 млн человек излечились от коронавируса.
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