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Espreso.tvОбществоКернеса могут отправить в Германию на лечение, - СМИ

Кернеса могут отправить в Германию на лечение, - СМИ

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который с 10 сентября находился в 17-й городской больнице с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, может улететь на лечение в немецкую клинику

Такой вывод делает Общественное, основываясь на информации о прибытии самолета.

"Сейчас в аэропорту Харькова находится тот самый самолет, которым в Германию транспортировали российского оппозиционера Алексея Навального", - отмечает СМИ.

Самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, прибыл в 19:15 в Харьков из немецкого Нюрнберга. Эта компания занимается медицинскими перевозками.

Сейчас у терминала машины скорой и автомобили с номерами "0202", которыми пользуются мэр и его окружение.

В Телеграмм-каналах, посвященных Харькову, опубликовано видео передвижения колонны транспорта до аэропорта - вероятно, это перевозили в аэропорт мэра.

Самолет, по информации на 21:00, еще не взлетел.

В мэрии Харькова Укринформу не прокомментировали возможную транспортировку Кернеса на лечение за границу.

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