Кабмин внес в список оккупированных населенных пунктов село в Донецкой области
16 сентября, 2020, 14:48
Кабинет министров внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в список временно оккупированных населенных пунктов
Такое решение было принято на заседании правительства, передает ZN.ua .
Таким образом село Заиченко исключили из списка населенных пунктов на линии разграничения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти