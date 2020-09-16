Кабмин внес в список оккупированных населенных пунктов село в Донецкой области

16 сентября, 2020, 14:48

Кабинет министров внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в список временно оккупированных населенных пунктов

Такое решение было принято на заседании правительства, передает ZN.ua .

Таким образом село Заиченко исключили из списка населенных пунктов на линии разграничения.