Кабмин подготовил бюджет стабилизации после коронакризиса, - нардеп от "Слуги народа" Мокан
Такую позицию высказал Василий Мокан, народный депутат от "Слуги народа", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Я бы его не назвал бюджетом проедания. Это, возможно, бюджет стабилизации после серьезного экономического удара этого года в результате пандемии ", - сказал Мокан.
Он признал, что повышение социальных выплат и повышение минимальной заработной платы требовать ресурса.
"Только на заработные платы более 41 млрд грн нужно будет потратить. Понятно, что когда у нас большая часть бюджета будет идти на погашение и обслуживание долгов и заимствований, то говорить о какой-то глобальное развитие в таких условиях не приходится ", - отметил нардеп.
Он назвал основные приоритеты, заложенные в проект государственной сметы.
"Уже анонсировано двухэтапное повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021, индексация пенсий, доплаты к пенсиям для пенсионеров, которым 75 и 80 лет плюс. И приоритет на образовательные, медицинские отрасли; доплаты медикам, педагогам - это две стратегические отрасли для нас. И, безусловно, увеличение финансирования сферы безопасности и обороны ", - перечислил Мокан.
По его словам, также в приоритете останется финансирования "Большого строительства".
"Если мы говорим об инфраструктуре, то есть такое видение, что каждая гривна, вложенная в инфраструктурные проекты, в теории должно приносить 2-3 гривны дохода от смежных отраслей, и может использоваться как стимулирующий инструмент для экономики", - отметил народный избранник.
-
Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021.
-
Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021, сообщил Даниил Гетманцев , нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти