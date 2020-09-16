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Espreso.tvЭкономикаКабмин подготовил бюджет стабилизации после коронакризиса, - нардеп от "Слуги народа" Мокан

Кабмин подготовил бюджет стабилизации после коронакризиса, - нардеп от "Слуги народа" Мокан

Проект бюджета на 2021 год предусматривает повышение соцвыплат и минимальной заработной платы, но это не "бюджет проедания", а бюджет стабилизации после падения экономики в результате пандемии

Такую позицию высказал Василий Мокан, народный депутат от "Слуги народа", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Я бы его не назвал бюджетом проедания. Это, возможно, бюджет стабилизации после серьезного экономического удара этого года в результате пандемии ", - сказал Мокан.

Он признал, что повышение социальных выплат и повышение минимальной заработной платы требовать ресурса.

"Только на заработные платы более 41 млрд грн нужно будет потратить. Понятно, что когда у нас большая часть бюджета будет идти на погашение и обслуживание долгов и заимствований, то говорить о какой-то глобальное развитие в таких условиях не приходится ", - отметил нардеп.

Он назвал основные приоритеты, заложенные в проект государственной сметы.

"Уже анонсировано двухэтапное повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021, индексация пенсий, доплаты к пенсиям для пенсионеров, которым 75 и 80 лет плюс. И приоритет на образовательные, медицинские отрасли; доплаты медикам, педагогам - это две стратегические отрасли для нас. И, безусловно, увеличение финансирования сферы безопасности и обороны ", - перечислил Мокан.

По его словам, также в приоритете останется финансирования "Большого строительства".

"Если мы говорим об инфраструктуре, то есть такое видение, что каждая гривна, вложенная в инфраструктурные проекты, в теории должно приносить 2-3 гривны дохода от смежных отраслей, и может использоваться как стимулирующий инструмент для экономики", - отметил народный избранник.

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