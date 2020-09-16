Группа "Гайдамаки" представляет клип к саундтреку фильма "Червоный. Без линии фронта"

16 сентября, 2020, 11:12

15 сентября в 19:30 в столичном парке им. Т. Шевченко в рамках проекта "Киновернисаж под открытым небом»" с участием Александра Ярмолы, группы "Гайдамаки" и Тони Матвиенко состоялась презентация клипа Марш "Украина" (Черными тучами), который стал официальным саундтреком фильма "Червоный. Без линии фронта"

Группа "Гайдамкы" и Тоня Матвиенко уже второй раз приняли участие в создании саундтрека к фильмам об истории украинского повстанческого движения и судьбу командира УПА Даниила Червоного.



Впервые Александр Ярмола и Тоня Матвиенко исполнили песню "Ой, в лузе красная калина ...", которая прозвучала в фильме "Красный" (реж. Заза Буадзе). Эта песня стала настоящим хитом на YouTube и на протяжении уже 3-х лет ежедневно набирает от 3000 до 6000 тыс просмотров! В целом это видео посмотрели более 3,2 миллиона зрителей.



"Киновернисаж под небом - уникальный проект как для Киева, так и для всей Украины. Ежедневные аншлаги доказали, что зрителю нужно украинское кино, он его смотрит с удовольствием. В карантинные времена мы предоставили возможность в безопасной среде посмотреть лучшие украинские фильмы - показали 47 полнометражных и 49 короткометражных фильмов за 53 дня. Мы рады представить в себя новый клип Марш "Украина" группы "Гайдамаки" и Тони Матвиенко, стал саундтреком к фильму "Красный. Без линии фронта ", что скоро выйдет на экраны. Ведь продвижение отечественного кино - одна из главных целей нашего проекту ", - рассказала продюсер" Киновернисаж небом ", основательница студии Up UaStudio Полина Герман.



"Червоный. Без линии фронта" - это приквел известного фильма "Червоный", который вышел в национальный прокат на День независимости в 2017 году. Обе ленты создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Авторы фильма "Червоный. Без линии фронта": режиссеры постановщики Заза Буадзе и Тарас Ткаченко, автор сценария Андрей Кокотюха, оператор-постановщик Александр Земляной, художник-постановщик Ольга Светличная, композитор Патрик Каннелл. В ролях: Николай Береза (Даниил Красный), Максим Панченко (Дорош), Олег Стефан (Ворон), Орест Пастух (Зенон), Андрей Мельник (Мирон), Владимир Губанов (Калюжный), Даша Плахтий (Ульяна). Хотим отметить, что фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола выполнил в ленте роль старшего агента польской дефензивы.



Производство "ИнсайтМедиа" продюсерский центр, Тернопольская кинокомиссии, Одесская киностудия, "Амила", ОО "Родной город".



Продюсеры: Владимир Филиппов, Александр Коваленко, Алла Овсянникова, Андрей Суярко, Андрей Осипов, Леонид Бицюра, Роман Микитюк.



Основой для цикла фильмов стали исторический роман "Червоный" и кинороман "Красный. Без линии фронта" Андрея Кокотюхи. Он же выступил автором идеи и автором сценария.



Следующий фильм серии - "Червоный. Огненное кольцо". Это проект, который станет продолжением истории и раскроет подробнее судьбу героя-победителя, украинского повстанца Даниила Красного.



События фильма "Червоный. Огненное кольцо" происходят в период между 1943-1946 годами, и лента продолжает историю, начатую "Червоным. Без линии фронта», и предшествует фильму "Красный". Таким образом, вся кинотрилогия охватит период украинской истории 1938-1948 гг. В этой части зритель сможет увидеть Даниила Красного закаленным, последовательным, и вместе с тем - способным на человеческие чувства и подвластным человеческим слабостям.



Команда "Червоного" планирует расширить проект и показать все этапы и составляющие украинского движения сопротивления ХХ века.



Символично то, что для создания этого проекту объединились партнеры из разных уголков Украины, в частности Одесская киностудия, Тернопольская кинокомиссии и волынский меценат Роман Микитюк.



Авторы представлять фильм «Червоный. Огненный круг »во втором туре 14-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино, который пройдет с 14 по 25 сентября.



К творческого склада по созданию образа Данилы Красного присоединились такие известные режиссеры как Заза Буадзе ( "Позывной" Бандерас "," Мать Апостолов "), Тарас Ткаченко (" Гнездо Горлицы "," Черный Ворон "), Евгений Коваленко (" Нил Хасевич ", "Агенты справедливости»).