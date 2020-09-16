ГБР завершило расследование о причинах оккупации Крыма

16 сентября, 2020, 13:45

Государственное бюро расследований установило причины и условия аннексии Крыма, в частности уничтожение противовоздушной обороны и сокращения вооруженных сил на полуострове

Об этом сообщает пресс-служба ГБР .

"В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - президент беглый Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Владимир Замана", - говорится в сообщении.

Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение в внеблокового статуса, требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. Предельная численность ВСУ было сокращено с 240 000 до 162 000 военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году было сокращено половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречащие законодательству и не были внесены в стратегических оборонных документов страны помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

В ГБР подчеркнули, что несмотря на многочисленные сообщения разведки, четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. Не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и г.. Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Держбюро расследований

"Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается", - доддалы в ведомстве.

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